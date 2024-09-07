Посол Ирана: на саммите БРИКС может быть подписан всеобъемлющий договор с РФ

Иранский посол в РФ Казем Джалали заявил, что между Россией и Ираном может быть подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией. Это может произойти в октябре на саммите БРИКС в Казани или позднее при встрече президентов, сообщает ТАСС .

Джалали подчеркнул, что разработка данного документа уже завершена.

Он пояснил, что саммит БРИКС подходит для этого, так как он является масштабным мероприятием. На нем глава государства Владимир Путин будет принимающей стороной, а новый президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые посетит Россию.

«Также мы можем отложить подписание этого документа на отдельную встречу либо в Тегеране, либо в Москве. Этим сейчас занимаются, рассматриваются два варианта», — отметил дипломат.

Саммит БРИКС состоится в Казани 22–24 октября. На нем планируется встреча лидеров государств.