Такер Карлсон: решение Байдена по ударам вглубь РФ ставит под угрозу США
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что разрешение Вашингтона Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ ставит под угрозу самих граждан США, сообщает «Газета.ru».
«Президент — „хромая утка“ только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми», — написал он в соцсети X.
Так журналист прокомментировал видеоролик о российских бомбоубежищах «КУБ-М».
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 ноября сказал, что Владимир Путин уже озвучивал позицию страны по разрешению Соединенными Штатами бить по РФ с помощью дальнобойных ракет.