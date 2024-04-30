Такер Карлсон опубликовал интервью с Александром Дугиным

В текстовой части к кадрам интервью Дугина назвали «самым известным» политическим философом в России, чью дочь «убило украинское правительство».

Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском округе Подмосковья.

ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.