Такер Карлсон опубликовал интервью с Александром Дугиным
Карлсон опубликовал интервью с российским философом Дугиным
Фото - © Такер Карлсон опубликовал интервью с Александром Дугиным/РИА Новости
Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным, сообщает РИА Новости.
В текстовой части к кадрам интервью Дугина назвали «самым известным» политическим философом в России, чью дочь «убило украинское правительство».
Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском округе Подмосковья.
ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.