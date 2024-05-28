Таиландское правительство одобрило проект письма о вступлении страны в БРИКС

В Таиланде правительство одобрило официальное письмо о желании вступить в БРИКС

Правительство Таиланда считает, что вступление страны в БРИКС укрепит ее роль на мировой арене, проект официального письма утвержден кабинетом министров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bangkok Post.

Правительство одобрило проект письма 28 мая 2024 года. Кабинет министров считает, что если Таиланд станет частью БРИКС, то в стране будут расширены возможности в процессе создания нового миропорядка.

В тексте письма говорится, что Таиланд осознает всю ответственность, которая упадет на плечи страны в случае ее включения в БРИКС.

Ранее Николас Мадуро сообщил, что Венесуэла активно работает над тем, чтобы вступить в БРИКС. По его мнению, принятие страны в международное объединение может произойти уже в ближайшее время.