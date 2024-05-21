Мадуро: Венесуэла активно работает над вступлением в БРИКС

Венесуэла сегодня находится на пути к вступлению в БРИКС, а принятие в международное объединение может случиться уже скоро, заявил президент страны Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión, пишет ТАСС .

«Я надеюсь, что на саммите в Москве после великой победы 28 июля (дата выборов президента в республике — ред.) Венесуэла пройдет в широкие двери БРИКС как постоянный и полноправный член этого объединения от Южной Америки», — заявил лидер.

Работа в этом направлении, по его словам, активно идет. Мадуро назвал БРИКС новым миром без гегемонии и новым блоком власти, о котором мечтал бывший президент Уго Чавес.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Мадуро в феврале заявил, что Россия в качестве председателя в объединении будет способствовать сближению БРИКС и Венесуэлы.