сегодня в 17:24

Свыше 1 млн вопросов поступило к прямой линии с Путиным

Более 1 млн обращений к президенту прислали россияне в штаб Народного фронта в преддверии программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая пройдет 19 декабря, сообщает ТАСС .

Заявки поступают в кол-центр, расположенный в центральном штабе Народного фронта, восьмой день. Всего число принятых и обработанных сообщений составляет более 1 млн.

Больше всего вопросов поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Также в пятерку лидеров вошли Свердловская и Ростовская области.

По данным статистики, наиболее популярным способом обращения остается звонок в кол-центр. Также заявки поступают через мессенджер Max. Кроме того, граждане могут отправить сообщение в формате СМС или ММС.

Помимо прочего заявки принимаются в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», приложении «Москва — Путину», а также через одноименный сайт.

В 2024 году в штаб Народного фронта поступило чуть более 2 млн 500 тыс. обращений.

Путин проведет совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию 19 декабря. Она начнется в эфире в 12:00.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.