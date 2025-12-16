«Высшее руководство Великобритании в контактах с ЕСовцами отчаянно продавливает решение Брюсселя о краже замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear российских денег», — говорится в сообщении.

Британские чиновники пытаются довести до Брюсселя недостоверную информацию, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы стремится договориться о мире с Москвой лишь ради финансовой выгоды. Кремль пообещал Вашингтону, что направит замороженные в ЕС активы на реализацию совместных с США проектов.

При этом Великобритания надеется, что если Белый дом не получит российские замороженные активы, то Трамп потеряет интерес к «ущербной сделке» с РФ. Это позволит использовать Киев против России «до последнего украинца».

Лондон настаивает на том, чтобы Еврокомиссия оправдала конфискацию российских средств, ссылаясь на «лазейки» в Договоре о функционировании Евросоюза, а также на обстоятельства чрезвычайного характера. При этом позиции европейских стран, не согласных с этим, предлагается не учитывать.

Ранее глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что представители Службы внешней разведки России и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США контактируют друг с другом.

