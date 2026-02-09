СВР: США, Британия, ФРГ и Польша снова попытаются сменить строй в Белоруссии

Поступающая в службу внешней разведки информация из западных стран, среди которых «демократизаторские» структуры, агентства и фонды США, Великобритании, Германии, Польши и других государств Европы, аккумулируют силы и средства, чтобы попытаться раскачать ситуацию и сменить конституционный строй в Белоруссии, сообщается на сайте СВР.

В западных странах надеются ослабить связку Белоруссии и России в рамках Союзного государства и затруднить ВС РФ работу по достижению целей СВО.

Для исполнения сценария «цветной революции» западные страны ищут в белорусском обществе новых либеральных пассионариев. Беглые деятели, которые сейчас живут в Литве и Польше, за последние годы показали свое полное бессилие хоть как-то повлиять на процессы в Белоруссии.

Активисты западных государств планируют тщательно просмотреть белорусских оппозиционеров на предмет и использования в подрывной деятельности. Возможно, планируется сформировать ресурс обозленных на президента РБ Александра Лукашенко, чтобы использовать его во время выборов главы государства в 2030 году.

Но западные страны упускают из виду то, что белорусское общество, преодолев срежиссированный внутриполитический кризис 2020 года, уже получило хорошую «прививку» от попыток снова раскачать ситуацию. У белорусов есть примеры Украины, Молдавии и других стран, которые были разрушены во имя реализации геополитических амбиций Запада под прикрытием лозунгов о якобы защите демократии и прав человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.