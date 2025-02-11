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СВР: спецслужбы Украины могут взорвать судно на Балтике и обвинить Россию

В службе внешней разведки (СВР) отметили, что спецслужбы Украины могут взорвать иностранное судно на Балтике и обвинить в этом Россию. Целью киевского режима является закрытие для страны выхода в Балтийское море, сообщает ТАСС .

Для этого Украина может использовать имеющиеся у нее морские мины российского производства. Акция с подрывом иностранного судна подтолкнет руководство НАТО к закрытию Балтийского моря для России.

Согласно данным СВР, в ближайшее время украинские спецслужбы при содействии западных кураторов готовят ряд провокаций. Главная цель Киева — втянуть НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский встретился с главой Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Встреча была посвящена обсуждению подготовки к следующему заседанию в формате «Рамштайн» и военной помощи от альянса.