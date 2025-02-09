Владимир Зеленский встретился с главой Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне на Украине, сообщил он в своем Telegram-канале.

«Это его первый визит специально в наше государство, чтобы показать поддержку украинцам. Мы это ценим», — отметил Зеленский.

Встреча была посвящена обсуждению подготовки к следующему заседанию в формате «Рамштайн» и военной помощи от НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США пока не выдвинули субстантивные предложения по решению конфликта на Украине. Представитель Кремля призвал россиян набраться терпения в данном вопросе.