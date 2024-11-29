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СВР России: Запад намерен отправить на Украину 100 тысяч миротворцев

В службе внешней разведки РФ заявили, что страны Запада планируют фактически оккупировать Украину с помощью отправки туда миротворцев. Так Запад планирует решить собственные задачи, сообщает ТАСС .

В СВР России считают, что Запад введет на Украину 100 тысяч миротворцев.

При этом территории Украины поделят между Польшей, Румынией и Германией в рамках фактической оккупации.

Ранее служба внешней разведки России сообщала, что в США планируют устранить «чрезмерно зарвавшегося» президента Украины Владимира Зеленского. Они прорабатывают проведение выборов в стране в 2025 году.