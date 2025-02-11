Военная разведка Украины вместе с европейскими спецслужбами планирует напасть на российскую оппозицию, проживающую за рубежом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Нападение готовится на представителей несистемной российской оппозиции, а также на бизнесменов из РФ, которые бежали от закона и поселились за границей.

В СВР считают, что ГУР МО Украины и европейские спецслужбы хотят нанять выходцев из стран Азии и Ближнего Востока, чтобы те стали исполнителями нападения. Организаторы предлагают вознаграждение за участие в данной операции в размере 20 тыс. долларов.

В СВР добавили, что для исполнителей поставлено обязательное условие: в случае ареста они должны будут возложить вину на российские спецслужбы, сказав, что действовали якобы по их указке.

Ранее в СВР заявили, что в штаб-квартире НАТО планируют кампанию по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского. Альянс хочет раскрыть схему, по которой Зеленский и его команда вывели за границу 1,5 млрд долларов.