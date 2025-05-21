Глава евродипломатии Кая Каллас не будет заниматься подготовкой документов стратегического планирования в сфере обороны ЕС. Ее отстранили от этой работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась недовольна решениями главы евродипломатии. В связи с этим Каллас отстранили от подготовки документов в области оборонной политики Евросоюза.

Также в СВР заявили, что некоторые страны-члены ЕС считают ошибкой назначение Каллас на занимаемую ей должность. Ее считают некомпетентным политиком, который «не может учитывать нюансы позиций стран».

Кроме того, как заявили в СВР, в Европе считают, что Каллас склонна к спонтанным действиям и упрощенным схемам, которые лишены смысла, а ее высказывания мешают Брюсселю налаживать диалог с США.

В разведывательной службе отмечают, что роль Каллас в обсуждении украинского урегулирования весьма незначительна.

Ранее Каллас не стала прямо отвечать на обвинения в русофобии и комментировать утверждения в СМИ, что она «ест россиян на завтрак».