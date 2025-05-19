Каллас ответила, действительно ли ей нравится «есть россиян на завтрак»

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас не стала прямо отвечать на обвинения в русофобии и комментировать утверждения в СМИ, что она «ест россиян на завтрак». Эстонский политик утверждает, что из-за плотного графика у нее «нет времени беспокоиться о враждебности», сообщает Tagesspiegel .

По словам Каллас, в ее работе «важно концентрироваться на самом главном» и не бояться критики. Однако критика несет и положительные последствия, показывая, что «вы что-то меняете», полагает глава евродипломатии.

«Если вы просто будете сидеть сложа руки, то особого встречного ветра не будет. Особенно в такие неспокойные времена, как сейчас, бездействие очень опасно», — считает 47-летний дипломат.

Ранее газета Politico со ссылкой на источник утверждала, что Каллас вряд ли назначат на пост верховного представителя по иностранным делам ЕС после отставки Жозепа Борреля, поскольку она резко критикует Россию. Собеседник издания задавался вопросом: «Мы действительно поставим на эту должность того, кому нравится есть россиян на завтрак?», после чего эти слова стали обсуждать в других СМИ.