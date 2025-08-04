Спецслужбы Великобритании собираются вместе с другими союзниками по НАТО устроить «массовую облаву» на российский «теневой флот». Лондон планирует устроить экологическую катастрофу в международных водах, сообщает пресс-служба МИД РФ со ссылкой на Службу внешней разведки России.

Британия собирается использовать два возможных сценария диверсий. В рамках первого могут устроить аварию российского танкера в каком-либо месте коммуникаций в море. Они организуют разлив нефти и заставят морское судно РФ «заблокировать фарватер». После этого его проверят с точки зрения соответствия требованиям безопасности мореплавания и экологическим нормам.

В рамках второго варианта провокации британцы попытаются поджечь танкер во время отгрузки в аэропорту страны, которая ведет дружественную политику по отношению к РФ. По задумке британских спецслужб, возгорание нанесет огромный ущерб порту и повредит иные корабли. Это заставит открыть международное расследование.

Момент для совершения провокаций Великобритания собирается подобрать так, чтобы медийный эффект можно было использовать для давления на президента США Дональда Трампа.

В рамках провокаций перевозку нефти из РФ хотят назвать «угрозой всему международному судоходству». Лондон собирается дать задачу украинским боевикам выполнить такие теракты.

В Великобритании хотят сделать диверсии, чтобы заставить США ввести жесткие вторичные санкции в отношении покупателей ресурсов у РФ. Так в Лондоне хотят надавить на администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее Financial Times писало, что украинские спецслужбы, скорее всего, причастны к череде взрывов и повреждений кораблей так называемого «теневого» танкерного флота России. «Царьград» отмечал, что Украина вряд ли действует самостоятельно. Разрешение на диверсии могла дать Великобритания.