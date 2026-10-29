Врачи Сергиево-Посадской больницы напомнили о признаках инсульта

Врачи Сергиево-Посадской больницы призвали немедленно вызывать скорую при онемении руки, перекосе лица или нарушении речи. При инсульте своевременная помощь повышает шансы спасти ткани мозга, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Инсульт может произойти в любом возрасте. При закупорке или разрыве сосуда в мозге его клетки начинают стремительно гибнуть, поэтому помощь нужна как можно быстрее.

В Сергиево-Посадской больнице с 2018 года работает региональный сосудистый центр под руководством профессора, доктора медицинских наук Антона Колединского. В команду входят неврологи, кардиологи, рентгенэндоваскулярные и сосудистые хирурги, анестезиологи-реаниматологи и нейрохирурги.

В центре круглосуточно проводят КТ и УЗИ сосудов. Программа оценки микроциркуляции головного мозга позволяет определить, сколько ткани еще можно спасти. Это помогает оказывать помощь и за пределами стандартного терапевтического окна — вплоть до 24 часов.

Для растворения тромба лекарством проводят тромболизис. Крупные тромбы удаляют механически через небольшой прокол в артерии — методом тромбоэкстракции. В 2015 году тромболизис выполнили пять раз, в 2025-м — 260.

«Сегодня такие процедуры уже поставлены на поток. И главное, о чем мы всегда говорим, — чтобы пациенты поступали к нам своевременно», — отметила заведующая неврологическим отделением для лечения острых нарушений мозгового кровообращения Марина Кучерявая.

В центре развернуты 42 койки для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и 18 реанимационных. Работает нейрохирургия, выполняют стентирование сосудов и гибридные операции, сочетая тромбоэкстракцию с удалением бляшек из сонной артерии.

Врачи регулярно учат старшеклассников, педагогов, пенсионеров и работников предприятий распознавать инсульт и контролировать факторы риска инсульта и инфаркта.

«Онемела рука, перекосило лицо, стала странной речь — это не повод лежать дома. Это повод вызвать скорую», — подчеркнул заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Дмитрий Куртасов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.