Выплату 300 тыс рублей смогут получить около 4 тыс молодых семей в Подмосковье

В ходе 3 заседания Мособлдума приняла закон, продлевающий до 31 декабря 2027 года выплату в 300 тыс. рублей за рождение третьего и последующего ребенка молодыми семьями в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

«Наша главная задача — сделать так, чтобы семьи в Подмосковье чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Рождение третьего ребенка — это серьезный шаг, и регион должен поддержать его конкретными гарантиями. Планируется, что в 2027 году этой мерой поддержки могут воспользоваться свыше 4 тысяч семей», — сказал на заседании председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что в 2025 году выплату получили более 2,8 тысячи семей, а в 2026-м — уже 2,2 тысячи, что доказывает востребованность этой меры поддержки.

Брынцалов напомнил, что регион оказывает поддержку молодым парам в решении вопроса с собственным жильем. Для многодетных семей предусмотрен ряд выплат и льгот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что на территории Подмосковье проживает более 114 тыс. многодетных семей, в которых растут около 369 тыс. детей.

Власти региона стараются, чтобы многодетные семьи в Подмосковье чувствовали поддержку. Для них предусмотрены льготы на школьное питание и проезд, выплаты, помощь с отдыхом и оздоровлением детей, а также адресная помощь в решении бытовых вопросов, заключил Воробьев.

Национальный проект «Семья» — это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

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