Свириденко: ресурсы по сделке с США останутся под контролем Украины

Сделка с США по полезным ископаемым предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева, сообщает РИА Новости .

«Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности — это закреплено соглашением», — заявила она.

Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины.

Ранее советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц сказал, что Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США. Киеву необходимо вернуться к переговорам по редкоземельным металлам.