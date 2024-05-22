Сунак назвал дату досрочных выборов в Великобритании
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Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак заявил, что досрочные выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля, сообщает ТАСС.
«Сейчас время для Великобритании выбирать свое будущее — решить, хотим ли мы опираться на достигнутый прогресс или рискнуть и оказаться вновь в самом начале, без плана, без ясности», — сказал британский премьер.
Он подчеркнул, что король Карл III удовлетворил просьбу распустить парламент.
Сунак добавил, что предстоящие выборы в Британии пройдут «самой опасной с момента окончания холодной войны» мировой обстановке.
Ранее Сунак заявил, что мировое сообщество подошло к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо со времен Карибского кризиса. А приблизило мир к этому якобы «безрассудстве Путина».
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, британский премьер отчаянно лжет о «ядерной эскалации». Она напомнила, что именно Украина регулярно обстреливает Запорожскую АЭС.