Суд заблокировал активы бывшего замминистра Минобороны Иванова

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Суд Москвы арестовал активы бывшего замминистра Минобороны Тимура Иванова и его родственников, сообщает ТАСС .

Столичный суд арестовал все активы бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его родственников, сообщили агентству в правоохранительных органах.

«Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано столичным судом», — сообщил источник ТАСС.

Уточняется, что эта мера принята для обеспечительных мер, если военного экс-чиновника признают виновным.

Ранее сообщалось, что объем незаконных вознаграждений, полученных в виде услуг бывшим заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, мог быть равным миллиарду рублей.

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду отстранил Иванова от исполнения обязанностей.

Экс-чиновник помещен в московское СИЗО «Лефортово» решением суда по подозрению во взяточничестве.