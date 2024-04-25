Экс-замминистра обороны Иванов мог получить незаконных услуг на миллиард рублей

Объем незаконных вознаграждений, полученных в виде услуг бывшим заместителем министра обороны Сергеем Ивановым, мог быть равным миллиарду рублей, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Иванов постоянно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою очередь за эти подряды оказывали ему разные услуги, начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему вещей разного рода. Таким образом, стоимость этих услуг может составить более 1 млрд рублей», — уточняет агентство.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отстранил Иванова от исполнения обязанностей.

Экс-чиновник военного ведомства помещен в московское СИЗО «Лефортово» решением суда по подозрению во взяточничестве.