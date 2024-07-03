Суд Тамбова опроверг данные об удовлетворении иска Генпрокуратуры к Шефлеру

Информация об удовлетворении иска Генеральной прокуратуры России к бизнесмену Юрию Шефлеру и его компаниям, которая ранее появилась в ряде СМИ, не соответствует действительной, сообщает Объединенная пресс-служба судов Тамбовской области в Telegram .

Районный суд Тамбова ранее арестовал имущество «Амбер Талвис». Организация является крупным производителем алкогольной продукции. Также по иску Генпрокуратуры арестованы два завода Юрия Шефлера. Суд призвали запретить деятельность бизнесмена и его компаний как экстремистскую и обратить его российские активы в доход государства.

Сообщалось, что за счет средств Шефлера Киев якобы получил порядка 120 тыс. беспилотников, а также автомобили, боеприпасы, провизию и средства связи. В надзорном ведомстве считают, что бизнесмен своим поведением поощряет обстрелы российских регионов со стороны ВСУ.

Также в прокуратуре отметили, что Шефлер при помощи СМИ и соцсетей информационно поддерживает украинские власти и дискредитирует Москву и ВС РФ.