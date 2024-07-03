В РФ потребовали запретить деятельность владельца бренда водки «Столичная»

Генпрокуратура решила добиться признания водочного олигарха Юрия Шефлера экстремистом, а связанных с ним компаний — экстремистскими. Также она потребует конфисковать их активы в РФ, сообщает «Коммерсант».

В число компаний, которые хотят признать экстремистскими, вошло АО «Амбер Талвис». Фирма является одним из крупнейших производителей алкогольной продукции в стране. По версии надзора, за счет средств Шефлера ВСУ получили более 120 тыс. беспилотников, а также машины, боеприпасы, питание и средства связи.

С административным иском в Тамбовский районный суд обратился заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев. Шефлер разделил с властями Киева ненависть к российскому народу, которая не может быть объяснена какой-либо целесообразностью». Своим поведением он показывает, что поощряет обстрелы регионов РФ со стороны ВСУ.

Также прокуратура отмечает, что олигарх при помощи СМИ и социальных сетей информационно поддерживает власти Киева, дискредитируя при этом российские власти и вооруженные силы страны.