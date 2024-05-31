Суд признал Трампа виновным по делу о порноактрисе

Жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа виновным по делу о финансово подлоге

Жюри присяжных в Нью-Йорке признало экс-президента США Доналда Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Дело касается подлога финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, пишет агентство.

По версии следствия, порноактрисе Сторми Дэниэлс заплатили за молчание о ее связи с Трампом.

Сам бывший глава Белого дома отрицает все обвинения.

Трамп является фигурантом ряда судебных дел. Среди них штурм Капитолия, хранение секретных документов и подлог финансовых документов.