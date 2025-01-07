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Суд отказал Трампу в отсрочке приговора по делу о фальсификации

Апелляционный суд в Нью-Йорке отказал избранному президенту США Дональду Трампу в попытке перенести вынесение ему приговора по делу о фальсификации деловой документации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

В эфире Fox News сообщили, что судья отклонил ходатайство избранного американского президента об отсрочке в приговоре.

Присяжные в суде Нью-Йорка признали Трампа виновным по первому уголовному делу. Оно касается фальсификации деловой документации. Речь идет о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Дэниэлс.

Трампу может грозить до 136 лет тюрьмы.

Дело началось в 2018 году, когда стало известно, что бизнесмен перед выборами 2016 года в США заключил с экс-порнозвездой соглашение, касающееся неразглашения информации об их интимной связи в 2000-х годах. За молчание она получила 130 тыс. долларов. Эту сумму оформили как расходы на предвыборную кампанию.

Ранее судья Нью-Йорка сообщил, что 10 января Трампу вынесут приговор по делу о фальсификации деловой документации.