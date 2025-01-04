Трампа обязали предстать перед судом 10 января по делу о фальсификации

Судья в Нью-Йорке назначил на 10 января вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации, сообщает РИА Новости .

Суд обязал Трампа в этот день предстать перед судом.

Присяжные в суде Нью-Йорка признали Трампа виновным по первому уголовному делу. Оно касается фальсификации деловой документации. Речь идет о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Дэниэлс.

Трампу может грозить до 136 лет тюрьмы.

Дело началось в 2018 году, когда стало известно, что бизнесмен перед выборами 2016 года в США заключил с экс-порнозвездой соглашение, касающееся неразглашения информации об их интимной связи в 2000-х годах. За молчание она получила 130 тыс. долларов. Эту сумму оформили как расходы на предвыборную кампанию.