Страны НАТО назвали условие, при котором предложат Украине членство в альянсе

Государства Североатлантического альянса планируют по итогам саммита в Вашингтоне зафиксировать положение о поддержке Украины до ее полноценного членства в НАТО, сообщает ТАСС .

Как пишет агентство Reuters, Украина получит предложение членства в НАТО лишь после одобрения кандидатуры Киева всеми без исключения странами блока. Приглашение на вступление в альянс Украина получит только после «выполнения соответствующих условий». При этом организация продолжит поддерживать Украину на «пути к полной евроатлантической интеграции».

На саммите НАТО в Бухаресте, который состоялся в апреле 2008 года, страны НАТО выступили с обещаниями Украине и Грузии, что в будущем они станут полноправными членами Североатлантического альянса. С того времени в заявлениях представителей блока в отношении бывших советских республик конкретики так и не появилось.

Ранее стало известно, что НАТО предоставит Украине денежную помощь в размере 40 млрд евро помощи в 2025 году. Средства пойдут Украине для противодействия РФ в ходе вооруженного конфликта.

Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Он посвящен 75-летию со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году.