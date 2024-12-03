«Страна.ua»: на Украине начали создавать альянсы против Зеленского

Оппозиция на Украине усилила свою активность и начала создавать альянсы против президента страны Владимира Зеленского. Также она стала искать выходы на близкое окружение Дональда Трампа, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник.

В частности недавно с прямыми обвинениями в адрес украинского лидера выступил украинский бизнесмен Игорь Коломойский*, который когда-то поспособствовал приходу к власти Зеленского.

Сейчас предприниматель находится в СИЗО под следствием. Несмотря на это, он сумел установить контакт с соратником Трампа Борисом Эпштейном.

Также на Украине активно создаются альянсы, планируются медиа-кампании и политические проекты, направленные против Зеленского. Источник издания считает, что это все ведет к смене власти в стране.

Причина такой активности со стороны оппозиции заключается в победе Дональда Трампа на выборах президента США. На фоне нее все чаще стали слышны разговоры о скором завершении украинского конфликта, после которого в стране должны пройти выборы президента и парламента.

Противники Зеленского рассчитывают на то, что он потерпит поражение и потеряет власть.

* внесен в российский реестр террористов и экстремистов