Коломойский* обвинил Зеленского в рейдерском захвате автивов

Украинский олигарх обвинил Зеленского в рейдерстве и коррупции

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский* обвинил Владимира Зеленского в рейдерском захвате его активов и коррупции, пишет газета «Известия» со ссылкой на издание «Страна.ua».

По словам предпринимателя, который находится в СИЗО под следствием, Зеленский незаконно завладел акциями «Укрнефти» и «Укртатнефти».

При этом в захвате активов принимали участие офис президента и военные.

«Укрнефть» стала кормушкой для коррупционеров от власти», — заявил бизнесмен.

Коломойского на Украине подозревают в мошенничестве и организации заказного убийства.

* внесен в российский реестр террористов и экстремистов