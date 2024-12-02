Коломойский* обвинил Зеленского в рейдерском захвате автивов
Украинский олигарх обвинил Зеленского в рейдерстве и коррупции
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский* обвинил Владимира Зеленского в рейдерском захвате его активов и коррупции, пишет газета «Известия» со ссылкой на издание «Страна.ua».
По словам предпринимателя, который находится в СИЗО под следствием, Зеленский незаконно завладел акциями «Укрнефти» и «Укртатнефти».
При этом в захвате активов принимали участие офис президента и военные.
«Укрнефть» стала кормушкой для коррупционеров от власти», — заявил бизнесмен.
Коломойского на Украине подозревают в мошенничестве и организации заказного убийства.
* внесен в российский реестр террористов и экстремистов