Украинского олигарха Коломойского* подозревают по делу о заказном убийстве

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому* предъявили новое обвинение, связанное с организацией заказного убийства. Бизнесмен, которого СМИ неоднократно называли покровителем и бывшим бизнес-партнером президента Владимира Зеленского, ранее был отправлен под стражу по другому делу, сообщает Газета.ru .

До этого Коломойский* был арестован по подозрению в легализации имущества, полученного мошенническим путем. В сентябре 2023 года суд в Киеве взял под стражу бизнесмена, и с тех пор он находится в следственном изоляторе.

«Известному бизнесмену <…> сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства», — говорится в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

Украинские правоохранители считают, что Коломойский* поучаствовал в заказном убийстве из-за желания отомстить директору одной из юридических организаций. Олигарх таил вражду на коммерсанта из-за «невыполнения требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества», заявили в Генпрокуратуре.

Игоря Коломойского* пресса нередко называла человеком, который привел Владимира Зеленского к власти на Украине.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.