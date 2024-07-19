Столтенберг: НАТО переживет правление Трампа

Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Запада не рефлексировать по поводу возможного прихода Дональда Трампа к власти в США, пишет ТАСС .

«Важно не заниматься самовнушением и предсказаниями о том, что приход новой администрации в Соединенных Штатах будет означать конец НАТО», — сказал глава альянса в интервью газете The Guardian.

Он подчеркнул, что и Трамп, и его окружение критикуют не саму НАТО, систему финансирования государства.

По словам Столтенберга, блок сегодня сильнее, чем был несколько лет назад.

Ранее в Кремле назвали итоги вашингтонского саммита Североатлантического альянса «угрожающими» для России.