Песков считает итоги саммита НАТО в Вашингтоне угрожающими РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что итоги прошедшего в США саммита Североатлантического альянса являются для России угрожающими. Об этом сообщает радио Sputnik .

В подтверждение он напомнил о заявлениях западных лидеров о том, что Украина будет принята в НАТО. Такие слова подчеркивают, что организация не будет учитывать мнение РФ, показывает свою неготовность к гибкости и желание оставаться врагом для России.

Песков добавил, что ознакомился с рассекреченными архивами американской нацбезопасности о проходивших в 1990-е годы переговорах властей страны с представителями НАТО.

«И я даже читал еще записи бесед, о которых давно, лет шесть или семь назад, говорил (президент РФ Владимир) Путин — что нам обещали, о чем шла речь и что получилось в итоге», — уточнил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам пресс-секретаря главы государства, на сегодняшний день Россия и Запад находятся в стадии глубокой конфронтации. При этом сейчас нет предпосылок для выхода из сложившейся ситуации. Также западные государства продолжают оказывать давление на страны Глобального Юга.