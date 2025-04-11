Стив Уиткофф посетил синагогу в Санкт-Петербурге

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в преддверии иудейского праздника Песах, который отмечается 12 апреля, посетил Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС .

Подробности о посещении будут озвучены позже по согласованию с главами общины.

Песах отмечается в память об исходе еврейского народа из Египта. Большая хоральная синагога была открыта в Петербурге в 1893 году. В наши дни она является центром духовной жизни еврейской общины города.

Ранее политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов рассказал, что кроется за визитом Уиткоффа в Россию. По его мнению, возможно, в рамках визита спецпосланника планируются детали встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.