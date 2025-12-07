Степашин: Россия готовит аналог Нюрнберга для украинских неонацистов
Бывший российский премьер, председатель Ассоциации юристов страны Сергей Степашин заявил, что правоохранительные органы РФ уже работают над трибуналом, под который попадут украинские неонацисты, сообщает ТАСС.
По его словам, разговоры о выборе города для такого трибунала пока преждевременны.
«Сначала давайте закончим спецоперацию, потом подумаем», — добавил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что материалы Международного общественного трибунала о преступлениях киевского режима изучают эксперты разных стран.
