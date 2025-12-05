«Это исследование продолжает важную работу по фиксации фактов, которые давно замалчивались или искажались на международных площадках. Доклады трибунала уже заняли свое место в профессиональной повестке. Их изучают эксперты, правозащитники, парламентарии разных стран, представители зарубежных общественно-политических кругов и средств массовой информации», — сказала Захарова во время доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Преступления киевского режима против женщин и детей».

Она добавила, что некоторые из представителей зарубежных СМИ принимают участие в этих расследованиях. Мария Захарова среди прочих отметила автора книги «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста» Элизео Бертолази и чилийского журналиста, автора книги «Дети Донбасса» Патрисио Мери Белла.

Ранее Мария Захарова сообщала, что европейские политики не просто обладали информацией, а активно участвовали в коррупционных схемах на Украине, ключевой фигурой которых был предприниматель Тимур Миндич.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.