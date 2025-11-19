Захарова: политики ЕС напрямую вовлечены в коррупционные схемы на Украине

Европейские политики не просто обладали информацией, а активно участвовали в коррупционных схемах на Украине, ключевой фигурой которых был предприниматель Тимур Миндич, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Когда говорят, (что — ред.) возмутились европейцы, о ком идет речь? Какие европейцы возбудились или возмутились? (Глава Еврокомиссии — ред.) Урсула фон дер Ляйен, (экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп — ред.) Боррель? Они что, вы думаете, не знали? <…> Они же в этих схемах и участвовали. Они не могли не знать, куда идут эти деньги. Они прекрасно все осознавали, потому что они часть схемы. Эти деньги шли на счета, аффилированные с ними же. В этом суть игры», — сказала Захарова в эфире Sputnik.

10 ноября независимые антикоррупционные органы, не подчиняющиеся офису украинского президента Владимира Зеленского, инициировали масштабную операцию под кодовым названием «Мидас». Были проведены обыски у Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского», у отстраненного от должности министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего пост министра энергетики, а так же в компании «Энергоатом».

Обвинения предъявлены Миндичу, бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову и ряду других бизнесменов, в том числе сотрудникам так называемого бэк-офиса, занимавшегося легализацией незаконно полученных средств.

Ранее сообщалось, что имя Зеленского также появилось в материалах дела коррупционной схеме на Украине.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.