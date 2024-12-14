Стармер призвал лидеров G7 усилить экономическое давление на Россию
Глава британского кабинета призвал «причинить боль Путину» санкциями
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал лидеров стран «Большой семерки» усилить экономическое давление на Россию, сообщает РБК.
Стармер предложил лидерам объединения «продолжать причинять максимальную боль» российскому президенту Владимиру Путину, заявление распространила пресс-служба британского правительства по итогам видеоконференции участников G7.
Речь идет о новых санкциях против Москвы, пояснили в сообщении.
Ранее Евросоюз объявил о 15-м пакете санкций против России.