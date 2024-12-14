Стармер призвал лидеров G7 усилить экономическое давление на Россию

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал лидеров стран «Большой семерки» усилить экономическое давление на Россию, сообщает РБК .

Стармер предложил лидерам объединения «продолжать причинять максимальную боль» российскому президенту Владимиру Путину, заявление распространила пресс-служба британского правительства по итогам видеоконференции участников G7.

Речь идет о новых санкциях против Москвы, пояснили в сообщении.

Ранее Евросоюз объявил о 15-м пакете санкций против России.