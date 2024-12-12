сегодня в 03:58

Bloomberg: в 15-м пакете антироссийских санкций продлили исключение для Словакии

В согласованном 15-м пакете антироссийских санкций предусмотрено продление исключения для Словакии, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что пакет санкций включает продление срока действия исключения для Словакии на торговлю нефтепродуктами, полученными из российской нефти, до начала июня.

В материале говорится, что такие меры позволят компании Slovnaft экспортировать в Чехию топливо, сделанное из российской нефти.

Евросоюз согласовал очередной пакет антироссийских санкций. Он 15-й по счету.

О расширении санкционного пакета заявило венгерское председательство в совете ЕС в соцсети X. Под новые ограничения попадает больше лиц и организаций.

Также в ЕС сообщили, что 15-й пакет нацелен на организации в РФ и третьих странах, которые «способствуют совершенствованию России путем обхода экспортных ограничений».