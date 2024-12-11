Послы ЕС согласовали 15-й пакет антироссийских санкций
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Евросоюз согласовал очередной пакет антироссийских санкций. Он 15-й по счету, сообщает РБК.
О расширении санкционного пакета заявило венгерское председательство в совете ЕС в соцсети X. Под новые ограничения попадает больше лиц и организаций.
Также в ЕС сообщили, что 15-й пакет нацелен на организации в РФ и третьих странах, которые «способствуют совершенствованию России путем обхода экспортных ограничений».
Так, под действие санкций попадают судов из третьих стран, поддерживающих деятельность РФ.
Согласовать данный пакет ограничений в ЕС не могли трижды. В последний раз трудности возникли из-за того, что Латвия и Литва были не согласны с продлением действий некоторых юридических оговорок.