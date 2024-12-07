Politico: в ЕС не согласовали новый пакет антироссийских санкций

ЕС не смог согласовать новый пакет санкций против России из-за несогласия Латвии и Литвы с продлением действий юридических оговорок, согласно которым западные фирмы могут продолжать работу в Российской Федерации, несмотря на ограничительные меры, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

«Переговорщики ЕС в пятницу не смогли окончательно согласовать новые ограничения на компании и нефтяные танкеры…», — говорится в публикации.

Отмечается, что планируется увеличить число танкеров, против которых вводятся ограничительные меры, до 75.

Ранее сообщалось, что 27 ноября в ЕС стартует обсуждение 15-го пакета санкций, который так и не был принят. Он добавит в санкционный список 29 компаний из РФ и Китая, 54 физлица, а также 48 судов, которые занимаются транспортировкой российской нефти, игнорируя ограничения на стоимость нефти, установленные западными странами.