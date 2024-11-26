Reuters: новые финансовые ограничения войдут в 16-й пакет санкций ЕС против РФ

В январе следующего года Евросоюз планирует приступить к обсуждению 16-го пакета антироссийских санкций. В него будут включены новые финансовые меры, аналогичные последнему пакету санкций США, сообщает ТАСС .

Как пишет агентство Reuters, с 1 января председательство в Совете ЕС перейдет от Венгрии к Польше. После перехода европейские политики намерены начать обсуждение очередного пакета санкций, в который могут войти ограничения на поставки сжиженного природного газа из РФ и запрет для третьих стран на реэкспорт определенных европейских товаров в Россию.

При этом в издании не уточнили, когда новый пакет антироссийских санкций Евросоюза может вступить в силу. Брюссель будет стремиться ввести рестрикции к очередной годовщине начала СВО.

Из материала следует, что 27 ноября в ЕС стартует обсуждение 15-го пакета санкций, который так и не был принят. Он добавит в санкционный список 29 компаний из РФ и Китая, 54 физлица, а также 48 судов, которые занимаются транспортировкой российской нефти, игнорируя ограничения на стоимость нефти, установленные западными странами.

Ранее стало известно, что Россия в ответ на враждебную политику властей Великобритании приняла решение ввести санкции против ряда британских чиновников, военных и журналистов.