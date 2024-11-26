Россия вводит персональные санкции против ряда британских чиновников

сегодня в 21:14

Россия в ответ на враждебную политику властей Великобритании приняла решение ввести санкции против ряда британских чиновников, военных и журналистов, сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

В МИДе подчеркнули, что власти Великобритании проводят агрессивную антироссийскую политику, системно вводят против РФ нелегитимные односторонние ограничения, а также осуществляют деятельность по поддержке киевского режима.

В качестве ответной меры Москва ввела санкции против ряда британских чиновников и военных. В «стоп-лист» внесли также некоторых журналистов.

Под санкции в том числе попали министр внутренних дел королевства Иветт Купер, министр финансов Рэйчел Джейн Ривз, министр здравоохранения Уэсли Пол Уильям Стритинг и другие. Им закрыли въезд в Россию.

При этом Москва призвала Лондон отказаться от антироссийской политики, указав на бесперспективность данного курса. Россия предложила Великобритании конструктивное взаимодействие.

Ранее власти Великобритании ввели санкции против «Альфастрахования». Кроме того, под ограничения попали еще 30 российских нефтяных танкеров.