Власти Великобритании ввели санкции против «Альфастрахования»

Страхование ВСК, а также «Альфастрахование» и еще 30 российских нефтяных танкеров попали под новые санкции Великобритании, об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Соединенного Королевства.

«Альфастрахование» и другие компании попали под санкции из-за того, что якобы «вовлечены в получение выгоды за счет поддержки правительства России путем ведения бизнеса в секторе стратегического значения для правительства».

Власти Великобритании ввели санкционные меры против российских судов, занимающихся транспортировкой нефтепродуктов в другие государства. По мнению британской стороны, эта деятельность не только приносит прибыль от сотрудничества с российским правительством, но и подрывает независимость и целостность Украины.

В санкционный перечень также включили страховые компании «Альфастрахование» и ВСК. Лондон считает, что их деятельность в стратегически важном секторе экономики позволяет извлекать выгоду через поддержку российского правительства. Такое обоснование британские чиновники использовали для оправдания введения ограничительных мер против этих страховых организаций.