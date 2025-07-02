Турфирма в Петербурге обманывала клиентов по принципу финансовой пирамиды

Туристическая фирма в Санкт-Петербурге обманывала клиентов на деньги и действовала по тому же принципу, что и финансовые пирамиды. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке этой информации, сообщает пресс-служба силовой структуры.

В Санкт-Петербурге путешественники, которых обманул туроператор, рассказали о случившемся в эфире передачи федерального телеканала. По их мнению, фирма действует так же, как и финансовые пирамиды. Компания не выполняет обязательства по проведению туров, погашает старые долги, совершая новые продажи.

Сотрудники ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организовали в связи с этим проверку по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что россиянам предлагают свадебные туры в Северную Корею. Цена составляет 530 тыс. рублей с человека.