Россиянам предлагают свадебные туры в Северную Корею за 530 тыс рублей

В России появились свадебные туры в Северную Корею. Хотя изначально это предложение распространило пранк-агентство, реальные турфирмы тоже начали предоставлять такую услугу. Эксперты отмечают, что главная особенность КНДР, привлекающая туристов, — ее «закрытость», сообщает «Секрет фирмы».

Пакет включает торжественную церемонию в традиционном корейском стиле, экскурсии по ключевым достопримечательностям и романтическую фотосессию у памятников Пхеньяна. Стоимость — 530 тыс. рублей с человека. Для поездки потребуется виза, оформление которой занимает не менее двух месяцев.

«В данном случае речь идет о паре, но если есть желание что-то организовать с гостями, то всё обсуждается. Это будет свадебное путешествие с организацией фотосессии под свадьбу», — рассказал представитель компании.

Российские туркомпании также предлагают подобные туры. Например, владивостокская «Восток Интур» подтвердила растущий спрос на это направление.

«У нас в месяц отправляется по три-четыре группы, а то и больше. В группах может быть от 15 до 250 человек. На майские праздники было отправлено два рейса с туристами», — рассказал сотрудник компании.

Директор «Восток-Интура» Инна Мухина добавила, что россиян интересуют железнодорожные туры из Москвы в Пхеньян.

25 июня в Москву впервые за пять лет прибыл пассажирский вагон из Северной Кореи — он был прицеплен к поезду из Владивостока и находился в пути 8 дней.

Особенности туризма в КНДР

Во-первых, утешествие возможно только через аккредитованного туроператора.

«Человек должен обратиться к российскому туроператору, аккредитованному в Северной Корее, отдать документы на визу не менее чем за месяц до поездки, они пройдут необходимое согласование», — уточнила Мухина.

Во-вторых, Условия пребывания отличаются от привычных.

«Северная Корея — это очень специфичная страна со своеобразным сервисом, где нет свободного интернета и связи. И передвигаться там можно только в группах под надзором», — сказал профессор кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета Артём Лукин.