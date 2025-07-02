Автобус в Красноярске протаранил 5 автомобилей, 1 женщина пострадала
В Красноярске рядом с домом №40 на улице Ладо Кецховели 26-летний водитель автобуса устроил массовое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Автобус врезался в «Газель», которая затем столкнулась с Mazda. Само пассажирское транспортное средство после этого въехало в три припаркованных неподалеку машины.
Из-за столкновения пострадала женщина, которая ехала на автобусе. Ее отправили лечиться в больницу.
Ранее легковушка столкнулась с грузовиком на 33 километре МКАД. Водитель автомобиля погиб от полученных травм.