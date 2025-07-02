Автобус в Красноярске протаранил 5 автомобилей, 1 женщина пострадала

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В Красноярске рядом с домом №40 на улице Ладо Кецховели 26-летний водитель автобуса устроил массовое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Автобус врезался в «Газель», которая затем столкнулась с Mazda. Само пассажирское транспортное средство после этого въехало в три припаркованных неподалеку машины.

Из-за столкновения пострадала женщина, которая ехала на автобусе. Ее отправили лечиться в больницу.

Ранее легковушка столкнулась с грузовиком на 33 километре МКАД. Водитель автомобиля погиб от полученных травм.