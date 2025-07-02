Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сказал, что ликвидация командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича будет уроком украинским оккупантам, которые пришли на южнорусские земли. Военного уничтожили российские солдаты в зоне СВО, сообщает РИА Новости .

О гибели украинского комбрига стало известно 1 июля. Российские солдаты ликвидировали его во время удара по селу Гуляйполе в Каменском районе Днепропетровской области.

Рогов отметил, что Захаревич — девятый украинский командир бригады, которого уничтожили с начала спецоперации. Ликвидация такого солдата — урок оккупантам ВСУ, которые пришли на южнорусские земли.

Еще, по мнению Рогова, это демонстрирует точность и эффективность работы отечественных солдат на запорожском направлении.

Ранее бывший командир 53 бригады ВСУ Анатолий Козел сказал, что у России хватит ресурсов для установления контроля над Днепром, Харьковом, Херсоном и Запорожьем. Генералы, сидящие в Киеве, уничтожили элитный потенциал украинцев, пришедших в армию в 2022-2023 годах. Теперь в ВСУ проходят службу, в основном, «бусифицированные» солдаты.