Станет Зебу ибн Ермак аль Нюхани: депутат Рады жестко подшутил над Зеленским

Когда украинский президент Владимир Зеленский уедет жить в Оман, он поменяет имя на Зебу ибн Ермак аль Нюхани, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Депутат Рады предположил, что украинский лидер, сложив полномочия, может переехать в арабское государство Оман. Дубинский также пошутил, что в таком случае Зеленский сменит имя.

«Он поменяет имя на Зебу ибн Ермак аль Нюхани», — написал депутат Рады в своем Telegram-канале.

Ранее Дубинский заявил, что «фактически» конфликт на Украине завершен, так как вернуться к нему после перемирия будет «нереально». По его словам, украинцы слишком устали от военных действий.

Сейчас депутат Рады находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Сам Дубинский считает, что его арестовали за критику Зеленского.