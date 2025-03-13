Станет Зебу ибн Ермак аль Нюхани: депутат Рады жестко подшутил над Зеленским
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Когда украинский президент Владимир Зеленский уедет жить в Оман, он поменяет имя на Зебу ибн Ермак аль Нюхани, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Депутат Рады предположил, что украинский лидер, сложив полномочия, может переехать в арабское государство Оман. Дубинский также пошутил, что в таком случае Зеленский сменит имя.
«Он поменяет имя на Зебу ибн Ермак аль Нюхани», — написал депутат Рады в своем Telegram-канале.
Ранее Дубинский заявил, что «фактически» конфликт на Украине завершен, так как вернуться к нему после перемирия будет «нереально». По его словам, украинцы слишком устали от военных действий.
Сейчас депутат Рады находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Сам Дубинский считает, что его арестовали за критику Зеленского.