«Все слишком устали»: на Украине заявили, что конфликт фактически заверешен

сегодня в 13:03

Народный депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что конфликт на Украине фактически завершен, сообщает Life.ru .

«Фактически война закончилась. Вернуться к боевым действиям после перемирия — нереально. Все слишком устали», — отметил Дубинский в соцсетях.

Такое заявление парламентарий сделал, комментируя переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии.

Дубинский подчеркнул, что мирное соглашение исключает возможность возобновления конфликта со стороны Украины. Он пояснил, что все участники процесса крайне измотаны затянувшимся кризисом.