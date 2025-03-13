«Все слишком устали»: на Украине заявили, что конфликт фактически заверешен
Нардеп Рады Дубинский: фактически конфликт на Украине завершен
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Народный депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что конфликт на Украине фактически завершен, сообщает Life.ru.
«Фактически война закончилась. Вернуться к боевым действиям после перемирия — нереально. Все слишком устали», — отметил Дубинский в соцсетях.
Такое заявление парламентарий сделал, комментируя переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии.
Дубинский подчеркнул, что мирное соглашение исключает возможность возобновления конфликта со стороны Украины. Он пояснил, что все участники процесса крайне измотаны затянувшимся кризисом.