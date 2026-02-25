Стало известно, зачем канцлер Германии Мерц поехал в Китай

Канцлер Германии Фридрих Мерц посетил Китай после того, как стало известно о смене лидера среди торговых партнеров ФРГ — КНР вышла на первое место, оставив позади США. О том, какие последствия это несет для мирового баланса сил в разговоре с «ФедералПресс» рассказал эксперт клуба «Дигория» и политический аналитик Михаил Варшав.

По словам специалиста, поездка немецкого канцлера в КНР представляет собой типичный для Берлина расчетливый шаг. Германия демонстрирует практичный подход, который выдается за следование принципам, а коммерческие интересы маскируются дипломатическими формальностями. Варшав отметил, что Мерц официально не называет визит посланием американской администрации Дональда Трампа и продолжает называть США естественным союзником ФРГ. Однако политолог уверен, что при внимательном анализе ситуации такой сигнал все-таки прослеживается.

Он отметил, что глава Германии отправился в Ханчжоу с делегацией из трех десятков руководителей крупнейших компаний — Siemens и Mercedes — на фоне торговой войны, развязанной Вашингтоном. Американская администрация ввела тарифы против китайских товаров и грозит обложить европейский автопром пошлинами в половину стоимости. Берлин применяет стратегию диверсификации рисков: раз США выстраивают барьеры, необходимо искать альтернативные рынки.

Как подчеркнул эксперт, китайская сторона традиционно позиционирует себя защитником открытой торговли и экономической предсказуемости — в противовес хаотичной политике американцев. Мерц не согласен с такой трактовкой, однако вынужден действовать в существующих обстоятельствах. Канцлер стремится не к созданию антиамериканского альянса, а к получению преференций для германских производителей. Ежемесячно страна теряет 10 тыс. рабочих мест из-за дешевой китайской продукции, особенно в сегменте электротранспорта, поэтому Мерцу критически важно выстроить диалог с руководством КНР для решения этой проблемы.

Варшав добавил, что одной из ключевых тем станет разрешение украинского кризиса. По его мнению, немецкий политик осознает, что именно Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин являются теми лидерами, которые будут определять результаты дипломатических переговоров. А поездка в китайскую столицу — это шанс обеспечить Европе участие в переговорном процессе, а в идеале — привлечь Пекин к оказанию давления на российскую сторону.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.